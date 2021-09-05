Англия

Международный футбольный ресурс собрал символическую сборную летних переходов в чемпионате Англии.

Трансферное окно в Англии уже официально закрыто, поэтому самое время подводить итоги в вопросе того, насколько успешным оно выдалось для клубов английской Премьер-лиги.

Международный футбольный ресурс 90min собрал свою символическую сборную лучших подписаний клубами АПЛ в летнее межсезонье, в которой не обошлось без сюрпризов.

Вратарь: Альфонс Ареола (ПСЖ — Вест Хэм, аренда).

Правый защитник: Валентино Ливраменто (Челси — Саутгемптон, 5,9 млн евро).

Центральный защитник: Рафаэль Варан (Реал Мадрид — Манчестер Юнайтед, 40 млн евро).

Центральный защитник: Кристиан Ромеро (Аталанта — Тоттенхэм, аренда).

Левый защитник: Марк Кукурелья (Хетафе — Брайтон, 18 млн евро).

Правый полузащитник: Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд — Манчестер Юнайтед, 85 млн евро).

Центральный полузащитник: Мартин Эдегор (Реал Мадрид — Арсенал, 35 млн евро).

Центральный полузащитник: Сауль Ньигес (Атлетико — Челси, аренда с правом выкупа).

Левый полузащитник: Джек Грилиш (Астон Вилла — Манчестер Сити, 117,5 млн евро).

Форвард: Криштиану Роналду (Ювентус — Манчестер Юнайтед, 15 млн евро).

Форвард: Ромелу Лукаку (Интер — Челси, 115 млн евро).

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