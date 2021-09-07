Англия

Вингер Тоттенхэма вылетел на неопределенный срок.

Нападающий и один из лидеров Тоттенхэма Сон Хын Мин получил травму в расположении сборной Южной Кореи перед матчем отбора на чемпионат мира 2022 года против национальной команды Ливана.

Как сообщает журналист Сонмо Ли, ссылаясь на пресс-службу сборной Южной Кореи, 29-летний футболист повредил икроножную мышцу, поэтому он должен досрочно покинуть стан "азиатских львов".

Степень серьезности травмы не уточняется, однако из-за произошедшего Сон рискует также не сыграть за Тоттенхэм в предстоящем поединке четвертого тура АПЛ против Кристал Пэлас, который состоится 11 сентября в 14:30 по киевскому времени.

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