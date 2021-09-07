Вингер Тоттенхэма вылетел на неопределенный срок.
Сон Хын Мин, Getty Images
07 сентября 2021, 13:25
Нападающий и один из лидеров Тоттенхэма Сон Хын Мин получил травму в расположении сборной Южной Кореи перед матчем отбора на чемпионат мира 2022 года против национальной команды Ливана.
Как сообщает журналист Сонмо Ли, ссылаясь на пресс-службу сборной Южной Кореи, 29-летний футболист повредил икроножную мышцу, поэтому он должен досрочно покинуть стан "азиатских львов".
Степень серьезности травмы не уточняется, однако из-за произошедшего Сон рискует также не сыграть за Тоттенхэм в предстоящем поединке четвертого тура АПЛ против Кристал Пэлас, который состоится 11 сентября в 14:30 по киевскому времени.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.