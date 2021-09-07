Футболист пытается трудоустроиться в Англии.
Факундо Феррейра в составе Шахтера, Getty Images
07 сентября 2021, 22:26
Нападающий Факундо Феррейра, получивший статус свободного агента после ухода из Сельты, может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщил журналист Сезар Мерло, футболист пытается трудоустроиться в Ноттингем Форест из Чемпионшипа.
И футболист, и клуб готовы согласовать трансфер, однако стороны еще не договорились в финансовых и остальных моментах.
Отметим, что Феррейра известен по своим выступлениям за донецкий Шахтер. За "горняков" аргентинец сыграл 115 матчей, в которых забил 59 голов.
Помимо Шахтера, футболист выступал в составе Банфилда, Велеса, Ньюкасла, Бенфики, Эспаньола и Сельты.
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