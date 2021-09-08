Англия

Турецкому клубу предстоит поторопиться перед закрытием трансферного окна.

8 сентября является последним днем работы летне-осеннего трансферного периода в Турции, поэтому клубы из этой страны изо всех сил стараются успеть завершить все незакрытые сделки или же совершить молниеносные переходы, как это сейчас старается сделать Фенербахче.

У "канареек" появился редкий шанс взять в аренду полузащитника лондонского Тоттенхэма Райана Сессеньона, в ответ на что они незамедлительно начали готовить необходимые бумаги для заключения сделки.

Главный тренер клуба Витор Перейра лично заинтересован в подписании соглашения по временному переходу английского футболиста, которого портал Transfermarkt оценивает в 18 млн евро.

В прошлом сезоне 21-летний Сессеньон выступал на правах аренды за немецкий Хоффенхайм, в 29-и матчах забив два гола и отдав три голевые передачи, а его действующее соглашение со "шпорами" рассчитано до 2025-го года.

Именно по этой причине Тоттенхэм с уверенностью готов отдавать его в аренду в различные клубы, пока кондиции исполнителя не будут находиться на достаточном уровне для завоевания места в стартовом составе.