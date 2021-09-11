Англия

Football.ua представляет анонс матча четвертого тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче четвертого тура английской Премьер-лиги Лестер ожидает домашнее противостояние с чемпионом страны — Манчестер Сити.

Лестер — Манчестер Сити

Суббота, 11 сентября, 17:00. Кинг Пауэр Стэдиум, Лестер. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

На старте нового сезона Лестер уже успел встретиться с Манчестер Сити в поединке за Суперкубок Англии, где "лисы" выступили в качестве обладателей Кубка Англии, а "горожане" — в статусе победителя английской Премьер-лиги прошлой кампании. Определенная экспериментальность состава Сити и реализованный пенальти Ихеаначо под самый занавес противостояния позволили игрокам Лестера стать триумфаторами Суперкубка Англии, но, откровенно говоря, в тот вечер со стороны подопечных Хосепа Гвардиолы прослеживалось отношение к встрече с "лисами" как к типичной товарищеской. Но кого это должно волновать, ведь так?

Первый тур АПЛ для команды Брендана Роджерса также завершился минимальной победой, но уже над Вулверхэмптоном, пережившим кадровые изменения на тренерском мостике в летнее межсезонье. Однако последовавший за этим поединок против Вест Хэма завершился для "лис" тотальным провалом. Да, итоговое поражение со счетом 1:4 во многом объясняется глупым удалением Айозе Переса в первой половине встречи, но факта потерянных очков это не отменяется. Благо для болельщиков Лестера, их команда подходит к четвертому туру с шестью пунктами в активе, что стало возможным благодаря непростой гостевой победе над Норвичем в последнем матче (2:1).

Что касается Манчестер Сити, кадровые потери на старте сезона некоторых ключевых футболистов, получивших дополнительный отдых после Евро-2020, а также неопределенность с позицией центрфорварда стали причинами не только неудачи в поединке за Суперкубок Англии, но и минимального поражения от Тоттенхэма в первом туре АПЛ. "Горожане" тогда не нашли способ вскрыть оборону "шпор" и позволили атаке соперника успешно пользоваться появлявшимися свободными зонами на флангах своей обороны. Итог — 0:1 в пользу Тоттенхэма, но в следующих двух матчах Манчестер Сити удачно реабилитировался.

Сперва команда Хосепа Гвардиолы не оставила никаких шансов триумфатору прошлого розыгрыша Чемпионшипа Норвичу, который пропустил в свои ворота пять безответных мячей. Последний же матч — абсолютное издевательство над обескровленным Арсеналом (5:0), плачевное положение которого в оборонительных действиях усложнило удаление Гранита Джаки на 35-й минуте. Казалось, что подпортить Сити эту картину может первоначальный запрет на участие в поединке с Лестером ключевого голкипера Эдерсона и форварда Габриэля Жезуса, вернувшихся из расположения сборной Бразилии, но, похоже, АПЛ и ФИФА удалось договориться об отмене этого запрета.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,63, тогда как потенциальный успех Лестера оценивается показателем 5,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,00.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Фофана, Джастин, Н. Менди, Айозе Перес — Стеффен, Ляпорт, Б. Менди

Под вопросом: Эванс, Вестергор, Перейра — Фоден, Де Брюйне.

Интересные факты

- Нападающий Лестера Джейми Варди забил 8 голов в 10 матчах Премьер-лиги против Манчестер Сити Пепа Гвардиолы. Это больше, чем любой другой игрок, забивавший в ворота команд испанского специалиста.

- Лестер выиграл три из последних пяти домашних матчей Премьер-лиги у действующих чемпионов, победив Ливерпуль со счетом 3:1 в прошлом сезоне.

- Вингер Манчестер Сити Ферран Торрес отметился шестью результативными действиями в последних шести матчах АПЛ (5 голов и 1 ассист) — столько, сколько у него было в первых 21 поединках АПЛ (4 гола и 2 ассиста).