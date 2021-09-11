Англия

На старте нынешнего сезона испанский специалист не отличается оригинальностью при выборе состава.

В поединке четвертого тура английской Премьер-лиги Лестер принимает Манчестер Сити на Кинг Пауэр Стэдиум.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола несвойственно для себя не стал удивлять выбором стартового состава, выпустив с первых минут тех же исполнителей, что и в двух предыдущих турах АПЛ.

Интересно, что Гвардиола впервые за время своего руководства в Манчестер Сити не внес никаких изменений в стартовый состав команды в трех поединках английского первенства кряду.

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