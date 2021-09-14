Англия

Никита Евтушенко — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Англии-2021/22.

Английская Премьер-лига наконец-то вернулась после международного перерыва, подарив футбольным болельщикам несколько интересных противостояний, которые определенно достойны отдельного внимания.

Кристал Пэлас под руководством Патрика Виейра дожал и нанес разгромное поражение Нуну Эшпириту Санту и его Тоттенхэму, который, к слову, начинал четвертый тур в качестве лидера турнирной таблицы. Арсенал, в свою очередь, можно поздравить с почином, Криштиану Роналду — с фееричным возвращением на Олд Траффорд и АПЛ в целом, а Челси и Ливерпуль — с очередными разгромными победами.

Давайте же рассмотрим более детально все самые интересные события, которые происходили в четвертом туре чемпионата Англии сезона-2021/22.

Результаты матчей 4-го тура АПЛ

"Претендент на вылет" уничтожил лучшего тренера АПЛ по итогам августа

После того, как вслед за ушедшим на пенсию Роем Ходжсоном Кристал Пэлас покинули целый ряд футболистов, включая игроков стартового состава, многие успели записать "орлов" в одного из главных претендентов на вылет в Чемпионшип по итогам текущего сезона. Дело в том, что французский специалист начал кардинально менять не только состав, сделав ставку преимущественно на молодых исполнителей, но и отказался от прагматичного подхода Ходжсона в пользу более атакующего и современного футбола. Начало сезона выдалось для Кристал Пэлас скомканным, но в лондонском дерби с Тоттенхэмом мы наконец-то увидели первые результаты работы Виейра.

Интересно, что исторически Патрик Виейра, будучи игроком Арсенала в период с 1996 по 2005 год, лишь единожды из 17 матчей позволил Тоттенхэму покинуть поле в качестве победителя (9 побед, 7 ничьих). Произошло это в далеком 1999 году, при этом француз все равно сумел тогда огорчить "шпор" забитым мячом. Неблагоприятная тенденция для Тоттенхэма продолжилась и сейчас, но теперь Виейра выступил в качестве наставника Кристал Пэлас.

Тоттенхэм подходил к гостевому противостоянию с "орлами" в качестве лидера турнирной таблицы, забив в первых трех турах всего три мяча, но набрав при этом девять очков. Фееричными показатели результативности не назовешь, однако факт стабильных минимальных побед это не отменяло, ввиду чего Нуну Эшпириту Санту заслуженно и ожидаемо признали лучшим тренером прошлого месяца в АПЛ. К слову, футбол португальского специалиста отличался своей надежной обороной при непримечательном количестве забитых голов еще в Вулверхэмптоне, поэтому совершенно неудивительно, что в Тоттенхэме Нуну продолжил гнуть эту линию. Но против Кристал Пэлас, как говорится, система дала сбой.

Поражение Тоттенхэма со счетом 0:3 обусловлено сразу несколькими факторами. Во-первых, клуб из Северного Лондона не мог рассчитывать на одного из лидеров атаки Сона Хын Мина и сразу двух центральных защитников в лице Кристиана Ромеро и Давинсона Санчеса. Из-за этого в центре обороны вышел правый фулбек Джафет Танганга, а справа в защите дебютировал новичок Эмерсон Роял, который, видимо, и сам был в шоке от свалившегося на него количества оборонительной работы. Во-вторых, конечно, огромную роль сыграло удаление вышеупомянутого Танганги, до которого Тоттенхэму всеми правдами и неправдами все-таки удавалось сохранять ничейный счет на табло. В-третьих, высокий прессинг Кристал Пэлас оказался весьма эффективным оружием, из-за которого атака подопечных Нуну весь матч была вынуждена передвигаться по полю без мяча (ниже можно увидеть, что Харри Кейн ни разу не касался мяча в штрафной соперника и ни разу не пробил по воротам — впервые в своей карьере в АПЛ).

О чем можно говорить, если первый удар по воротам Кристал Пэлас пришелся аж на 47-ю минуту, а всего таковых за весь матч насчиталось два. Не припомню, что нечто подобное было при Жозе Моуриньо. Могу ошибаться, но ситуацию это не меняет: Одсонн Эдуар просто обязан поблагодарить подопечных Нуну за устроенный ему впечатляющий дебют в Премьер-лиге (французский форвард оформил дубль и установил рекорд АПЛ по самому быстрому голу в первом матче АПЛ — 28 секунд), а Патрик Виейра — за первую победу во главе Кристал Пэлас, при этом фееричную и полностью заслуженную.

Кристал Пэлас — Тоттенхэм 3:0

Голы: Заа, 75 (пен.), Эдуар, 84, 90+3

Кристал Пэлас: Гуайта — Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл — Галлахер, Куяте (Миливоевич 67), Макартур — Айю (Олисе 87), Бентеке (Эдуар 84), Заа

Тоттенхэм: Льорис — Эмерсон, Танганга, Дайер (Рондон 12), Регилон — Хейберг, Скипп, Уинкс (Дэвис 60) — Лукас Моура, Кейн, Алли

Предупреждения: Заа, Галлагер — Танганга, Лукас

Удаление: Танганга, 58 (вторая желтая)

Криштиану Роналду закрыл рты критикам? Да, но лишь до следующего тура

Накануне возвращения АПЛ после международной паузы информационное пространство было настолько переполнено всевозможными инсайдами и интервью, связанными с Криштиану Роналду и его предстоящим возвращением на футбольное поле Олд Траффорд в качестве игрока Манчестер Юнайтед, что, рискну предположить, устали от этого даже болельщики "красных дьяволов". Возможно, именно по этой причине на официальном постере со стартовым составом МЮ на поединок против Ньюкасла красовался Джейдон Санчо, а не звездный португалец?

Что касается самого матча, то итоговый его результат и ход событий в целом вряд ли вызвали особое удивление у зрителей. Один из претендентов на чемпионство уверенно одержал победу над одной из худших команд Премьер-лиги, которой только и оставалось отбиваться от фаворитами всеми силами и надеяться на удачу. Чем не идеальный момент для дебютного матча Роналду после возвращения и парочки голов в придачу для красоты истории? И этим моментом португалец воспользовался сполна и оформил в ворота "сорок" дубль, появившись в Премьер-лиге впервые за 12 лет и 118 дней назад.

Никто не отрицает, что CR7 идеально выполнил свою работу, предоставив болельщикам Манчестер Юнайтед надежду на продолжение красивой истории, но давайте все-таки вернемся на данном этапе в реальность. Последние три матча "красных дьяволов" против Ньюкасла и без Роналду завершались со счетом 4:1, 4:1 и 3:1, поэтому говорить о каком-то мгновенном прогрессе команды с приходом Криштиану не совсем правильно после первого матча. На дистанции для достижения высоких результатов индивидуального мастерства, как правило, оказывается недостаточно — гораздо больше важны тренерские идеи и решения. А в этом плане к Солскьяеру есть ряд вопросов.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 4:1

Голы: Роналду, 45+2, 62, Фернандеш, 80, Лингард, 90+2 — Манкильо, 56

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу — Матич, Погба, Бруну Фернандеш — (Мартиаль, 85) — Санчо (Лингард, 66), Роналду, Гринвуд (Ван де Беек, 85).

Ньюкасл: Вудман — Манкильо (Мерфи, 77), Кларк (Льюис, 84), Ласселс, Хэйден, Ритчи — Альмирон, Лонгстафф, Уиллок (Хендрик, 85) — Сен-Максимен, Жоэлинтон.

Предупреждение: Погба.

Игра Арсенала против Норвича — свет в конце тоннеля для "канониров" После трех поражений в трех стартовых поединках сезона АПЛ на главного тренера Арсенала Микеля Артету оказывалось просто невероятное давление, градус которого можно было хоть как-то сбавить только за счет победы над Норвичем. В ином случае, скорее всего, испанский специалист покинул бы Арсенал: по собственной инициативе или решением руководства. Нельзя не признать, что международная пауза пошла "канонирам" только на пользу. Наконец-то в обойму вернулись целый ряд основных футболистов, особенно отвечающих за оборону команды. Восстановившийся от травмы Габриэль Магальяйнс, вылечившийся от коронавируса Бен Уайт, дебютировавший на правом фланге защиты Такехиро Томиясу, а в рамке ворот — Аарон Рамсдейл (дебют за Арсенал именно в АПЛ). Можно сказать, что мы увидели тот самый состав, который выстраивал под себя Микель Артета. Единственное — Томас Партей, приступивший недавно к тренировкам в общей группе, вышел на поле только с замены, а Гранит Джака отбывает дисквалификацию за красную карточку, полученную в прошлом поединке с Манчестер Сити. Итогом противостояния с Норвичем стала минимальная победа благодаря вымученному голу Пьера-Эмерика Обамеянга (что называется "наконец-то затолкали"), но при этом Арсенал продемонстрировал качественную комбинационную игру, а летние новички приятно удивили и не позволили "канарейкам" практически ничего создать у своих ворот. А что стало разочарованием со стороны Арсенала, так это реализация моментов (xG 2.69-0.58), но к качеству футбола команды Артеты, если брать в целом, претензий практически нет. Итог: пациент скорее жив, чем мертв, несмотря на то, что нынешний уровень соперника был сопоставим с явным борцом за выживание. Арсенал - Норвич 1:0

Гол: Обамеянг, 66 Арсенал: Рамсдейл, Томиясу (Смит-Роу, 62), Габриэль, Уайт, Тирни — Мэйтленд-Найлз (Седрик, 82), Эдегор, Локонга (Партей, 62) — Сака, Обамеянг, Пепе. Норвич: Крул — Ааронс, Хэнли, Омобамиделе, Уильямс — Рупп (Ида, 80), Маклин, Ле-Мелу — Доуэлл (Кэнтуэлл, 62), Пукки, Цолис (Рашица, 69). Предупреждения: Партей - Ааронс, Хэнли. Разгромная победа Челси над Астон Виллой — нелогичная по игре, но ожидаемая в целом Многообещающая банда Томаса Тухеля продолжает радовать из тура в тур и заявлять о своих чемпионских амбициях. Несмотря на итоговый счет 3:0 в пользу "пенсионеров", игроки Астон Виллы не были в тот вечер так называемыми "мальчиками для битья" и неоднократно создавали проблемы действующему обладателю трофея Лиги чемпионов. Где-то подопечным Дина Смита откровенно не везло, где-то на опыте как-будто из-под земли появлялся Тиаго Силва и в последний момент преграждал прямой путь мяча в сетку ворот Челси, а где-то чудеса реакции демонстрировал Эдуар Менди. Можно также предположить, что на итоговом результате отразилось отсутствие ключевого голкипера бирмингемцев Эмилиано Мартинеса, ну и, конечно, стабильно проседающий центр обороны Астон Виллы никуда не исчез и снова дал о себе знать с отрицательной стороны. Разница между командой Томаса Тухеля и коллективом Дина Смита была в том, что первые реализовали свои даже не самые очевидные моменты, а вторые — нет. У того же Ромелу Лукаку было всего два удара по воротам Астон Виллы за весь матч, и оба вылились для "львов" в пропущенные мячи. Таким образом, Челси стал вторым клубом после Манчестер Юнайтед, которому удалось одержать 600 побед в рамках АПЛ.