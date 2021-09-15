Футболист нанес страшную травму Харви Эллиоту.
Паскаль Стрюйк под 21 номером, Getty Images
15 сентября 2021, 18:36
В рамках четвертого тура английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Лидсом случился неприятный эпизод.
Защитник Лидса Паскаль Стрюйк неудачно отобрал мяч у хавбека Ливерпуля Харви Эллиота, тем самым травмировал игрока.
Арбитр показал футболисту красную карточку. Лидс, в свою очередь, после игры подал апелляцию на действие рефери.
Однако, как сообщает пресс-служба Лидса, дисциплинарный комитет АПЛ отклонил апелляцию и назначил срок дисквалификации Стрюйку в виде трех матчей.
Отметим, что у Харви Эллиота диагностирован вывих голеностопа. Он уже перенес операцию.
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