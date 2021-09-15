Англия

Футболист нанес страшную травму Харви Эллиоту.

В рамках четвертого тура английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Лидсом случился неприятный эпизод.

Защитник Лидса Паскаль Стрюйк неудачно отобрал мяч у хавбека Ливерпуля Харви Эллиота, тем самым травмировал игрока.

Арбитр показал футболисту красную карточку. Лидс, в свою очередь, после игры подал апелляцию на действие рефери.

Однако, как сообщает пресс-служба Лидса, дисциплинарный комитет АПЛ отклонил апелляцию и назначил срок дисквалификации Стрюйку в виде трех матчей.

Отметим, что у Харви Эллиота диагностирован вывих голеностопа. Он уже перенес операцию.

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