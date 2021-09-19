Англия

В возрасте 81 года скончался известный в прошлом форвард лондонских клубов Джимми Гривз.

Сегодня, 19 сентября, в возрасте 81 года перестало биться сердце легендарного нападающего Тоттенхэма и сборной Англии Джимми Гривза. Об этом сообщает Sky Sports.

Причины смерти не сообщаются, но известно, что один из лучших игроков английского футбола умер у себя дома.

Гривз является лучшим бомбардиром в истории "шпор", забив 266 голов в 379 матчах. Его рекордным сезоном является кампания-1962/63, в которой он забил 37 голов в чемпионате Англии, что не удалось повторить ни одну бомбардиру Тоттенхэма.

Также Гривз известен по выступлениям за Челси, Милан и Вест Хэм, но именно с Тоттенхэмом он завоевал Кубок обладателей кубков УЕФА, а также дважды выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.

Джимми становился чемпионом мира в составе сборной Англии в 1966. На его счету 57 игр в футболке национальной команды, в которых он забил 44 мяча.

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