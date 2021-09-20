Англия

Никита Евтушенко — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Англии-2021/22.

Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги продолжает радовать болельщиков яркими противостояниями, которые порой могут поразить своей сенсационностью и стать предметами всевозможных дискуссий.

В минувшем туре АПЛ новоиспеченный голкипер Арсенала Аарон Рамсдейл вновь отстоял "на ноль", Манчестер Сити разошелся миром с Саутгемптоном, лидирующие Ливерпуль и Челси продолжают "плагиатить" результаты друг друга, а главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес одним своим решением в концовке дал повод для радости всем болельщикам Манчестер Юнайтед.

Давайте же рассмотрим более детально все самые интересные события, которые происходили в пятом туре чемпионата Англии сезона-2021/22.

Результаты матчей 5-го тура АПЛ

Летние трансферы Арсенала начинают приносить плоды

Лондонский Арсенал, начавший нынешний сезон АПЛ с трех поражений кряду, в последних двух турах набрал шесть очков и немного исправил уж очень плачевную ситуацию в турнирной таблице. Вслед за минимальной победой над Норвичем подопечные Микеля Артеты с таким же прагматичным счетом одолели крайне неудобного для себя соперника — Бернли. Почему неудобного? Дело в том, что "канониры" не могли обыграть "бордовых" в трех поединках Премьер-лиги кряду, в последний раз записав на свой счет три очка в августе 2019 года. Теперь данная тенденция прервана, хоть выступление Арсенала и нельзя назвать фееричным с точки зрения реализации — единственный гол записал на свой счет Мартин Эдегор благодаря мастерски исполненному штрафному в первом тайме.

Пусть тренерский штаб Бернли во главе с Шоном Дайчем имеет в своем распоряжении один из самых скромных наборов футболистов среди всех команд высшего дивизиона Англии, "антифутбольная" манера игры "бордовых" нередко является проблемой для приверженцев комбинационного футбола с многочисленными короткими передачами, каковым позиционирует себя Микель Артета. Но, стоит отметить, в минувшей встрече Бернли непривычно для себя слишком многое позволял "канонирам", а после пропущенного мяча подопечные Дайча раскрылись еще больше, но на данном этапе с реализацией у Арсенала есть заметные проблемы и воспользоваться появляющимися свободными зонами в полной мере лондонскому клубу не удалось.

Однако, к чему сейчас особо нет вопросов в игре Арсенала, так это к игре оборонительной линии. Томас Партей постепенно набирает форму, Такехиро Томиясу после переезда на Эмирейтс сходу начал демонстрировать качественную игру на правом фланге обороны, а Аарон Рамсдейл, похоже, окончательно усадил Бернда Лено на скамейку запасных. Английский голкипер провел уже три матча в футболке Арсенала (один — в Кубке английской лиги, два — в АПЛ), в которых не пропустил ни одного мяча и показал свое преимущество над немцем в игре ногами.

Понятно, что Вест Бромвич, Норвич и Бернли — не тот уровень соперников, по игре с которыми стоит сходу надевать на Рамсдейла условную "корону" первого номера на Эмирейтс, но, стоит признать, итоговый победный результат с Бернли — в большинстве своем его заслуга. Сыграй Аарон чуть менее аккуратно в отборе после элементарной ошибки Бена Уайта в передаче назад, то был бы пенальти и, возможно, потерянные очки на ровном месте.

Бернли — Арсенал 0:1

Гол: Эдегор, 30

Бернли: Поуп — Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор — Гудмундссон (Корне, 57), Вествуд, Браунхилл, Макнил — Вуд (Родригес, 82), Барнс (Выдра, 57).

Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Габриэль, Уайт, Тирни (Нуну Тавареш, 78) — Партей (Мэйтленд-Найлз, 75), Эдегор, Смит-Роу (Локонга, 61) — Пепе, Обамеянг, Сака.

Предупреждения: Барнс, Вествуд

Дежурная победа Ливерпуля на классе

Понятия не имею, что за человек составлял расписание матчей и поставил Арсенал, Ливерпуль и Манчестер Сити на одно время, но высказать слова благодарности за такой мув — последнее, что хочется сделать в подобной ситуации. Хотя, ровно месяц назад в субботний прайм-тайм (19:30) мы лицезрели противостояние Брайтона и Уотфорда в рамках второго тура АПЛ, поэтому удивляться уже нечему.

Что касается самого поединка Ливерпуля и Кристал Пэлас, в котором мерсисайдцы одержали разгромную победу благодаря трем безответным мячам, то тут примечательным стал один немаловажный момент: учитывая недавно проведенный матч Лиги чемпионов против Милана и полученный горький опыт в прошлом сезоне, Юрген Клопп и его тренерский штаб провели работу над ошибками и более рационально начали распределять физические кондиции своих подопечных.

Напомню, что, помимо систематических травм в оборонительной линии, кризис Ливерпуля во многом был связан именно с крайне энергозатратным футболом Клоппа — команду попросту не хватало на всю дистанцию, особенно с учетом выступлений на несколько фронтов. Судя по всему, болельщикам "красных" придется смириться, что в определенные моменты матчей их команда будет переходить в более спокойный режим и жертвовать типичной для себя зрелищной игрой с высоким прессингом, как это происходило против Кристал Пэлас начиная со второго тайма.

Впрочем, несмотря на определенную физическую усталость после ЛЧ и незначительную ротацию состава, включая дебют единственного летнего новичка Ибраимы Конате в центре обороны, Ливерпуль без особых проблем набрал в свой актив три очка, не позволив игрокам Кристал Пэлас практически ничего создать у своих ворот. Более того, коллектив Клоппа мог еще раньше решать исход противостояния в свою пользу, однако голкипер "орлов" Висенте Гуаита отказывался сдаваться без боя и совершил несколько добротных сейвов, но, казалось, что команда Патрика Виейра устала после своей разгромной победы над Тоттенхэмом недельной давности намного больше, чем Ливерпуль после Милана. Тут и дала о себе знать разница в классе — закономерная победа "красных" с шедевральной "вишенкой на торте" в исполнении Наби Кейта. Судя по реакции гвинейца, он сам от себя такого не ожидал.

Ливерпуль — Кристал Пэлас 3:0

Голы: Мане, 43, Салах, 78, Кейта, 90

Ливерпуль: Алиссон — Милнер, В ан Дейк, Конате, Цимикас — Хендерсон (Ориги, 88), Тиаго Алькантара (Кейта, 62), Фабиньо — Салах, Жота (Джонс, 76), Мане.

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл — Куяте (Олисе, 82), Макартур (Ридевальд, 65), Галлахер — Айю, Заа, Бентеке (Эдуар, 65).

Предупреждения: Хендерсон, Цимикас, Салах — Уорд.

Роналду снова забил, Лингард(иньо) реабилитировался, а Де Хеа сделал немыслимое — отразил пенальти Вы можете критиковать работу и спорные решения Оле-Гуннара Солскьяера на посту главного тренера Манчестер Юнайтед, при чем имея на это убедительные основания, но упрекнуть "красных дьяволов" в отсутствии интереса к их поединкам нынешнего сезона, как по мне, невозможно от слова совсем. И дело абсолютно не в Криштиану Роналду, который смог отметиться забитыми мячами в каждом из трех сыгранных матчей за манкунианцев после своего возвращения, не давая на данном этапе ни единого шанса на воплощение в реальность всевозможных прогнозов скептиков. Дело непосредственно в развитии событий по ходу противостояний МЮ, победы в которых даются команде с огромным трудом (за исключением матча первого тура с Лидсом). Для Дэвида Мойеса, возможно, каждая встреча с Манчестер Юнайтед имеет принципиальный характер, ведь именно он должен был изначально стать "новым Фергюсоном", но на деле провалился, впрочем, как и последовавшие после него другие специалисты. В прошлом сезоне Вест Хэм Мойеса хоть и не мог по итогу похвастаться положительными результатами с манкунианцами, однако проблемы "молотобойцы" создавали весьма успешно. Минувший поединок не стал исключением из правил, в котором интрига сохранялась до самого финального свистка, а может даже и после него. Ключевые события в матче пришлись на финальный отрезок. Вышедший на замену Джесси Лингард, курьезная ошибка которого на той же неделе лишила Манчестер Юнайтед ничьей с Янг Бойз в групповом этапе Лиги чемпионов, на 89-й минуте отправил мяч в дальний от себя угол ворот своего бывшего клуба и вывел "красных дьяволов" вперед. Но сказать, что этот гол англичанина не стал финальной точкой встречи, — это ничего не сказать... Давайте будем честны и признаем: единственное, что у Криштиану Роналду пока не получается на Туманном Альбионе, так это зарабатывать пенальти. Мартин Аткинсон дважды не поверил португальцу, когда тот оказывался на газоне в штрафной площади соперника. Тем временем, в компенсированное ко второму тайму время наш Андрей Ярмоленко намекнул КриРо, что попасть в руку — более надежный способ получить одиннадцатиметровый в свою пользу, с чем не стала спорить даже система VAR. Но пробить пенальти было суждено капитану Вест Хэма Марку Ноблу, которого Дэвид Мойес выпустил на замену конкретно под этот удар. Статистика статистикой, но Давид Де Хеа героически парировал удар неразмявшегося толком Нобла, и серия из 40 неудачных попыток за МЮ и сборную Испании осталась в прошлом. Впервые с апреля 2016 года дуэль в "одиннадцатиметровом искусстве" осталась за испанским голкипером. Такими темпами скоро даже Антони Мартиаль забивать начнет не только в ворота сборной Украины, но и в АПЛ.

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Бенрахма, 30 — Роналду, 35, Лингард, 89. Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Зума, Огбонна, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуэн (Нобл, 90+4), Бенрахма (Лансини, 88), Форнальс — Влашич (Ярмоленко, 68). Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред (Матич, 88) — Гринвуд (Санчо, 73), Фернандеш, Погба (Лингард, 73) — Роналду. На 90+5 минуте Марк Нобл (Вест Хэм) не реализовал пенальти (вратарь) Начали за здравие, а закончили как закончили: Тоттенхэм стал жертвой избиения от Челси Накануне домашнего противостояния с Челси главной задачей Тоттенхэма была реабилитация за последнее поражение в АПЛ от Кристал Пэлас, ставшее главной сенсацией прошлого тура. Минимум — не упасть в грязь лицом во второй раз подряд и составить серьезный уровень конкуренции одному из главных претендентов на чемпионский титул нынешнего розыгрыша английского первенства. Если сравнивать с матчем против "орлов", тренерский штаб Нуну Эшпириту Санту провел ряд изменений в стартовом составе, среди которых появление Джованни Ло Чельсо и Танги Ндомбеле, а также возвращение Сона Хын Мина после полученной травмы в расположении сборной Южной Кореи. И, стоит признать, что в первой половине встречи Тоттенхэм абсолютно не выглядел безнадежно и прямо заявлял о своих намерениях зацепиться за очки, чтобы доказать банальную случайность тотального провала с Кристал Пэлас. Что произошло после перерыва — вопрос только к тренерскому штабу Ж̶о̶з̶е̶ ̶М̶о̶у̶р̶и̶н̶ь̶о̶ Нуну Эшпириту Санту... Приведенная ниже диаграмма, демонстрирующая потенциальную угрозу команд во время атак по ходу всей встречи, говорит сама за себя. При нулевом счете замена Мейсона Маунта на Нголо Канте сразу после перерыва выглядела со стороны главного тренера Челси Томаса Тухеля весьма экспериментально, но это обеспечило "пенсионерам" абсолютный контроль в центре поля, потенциальное продвижение через который стало невозможным для игроков Тоттенхэма от слова совсем. В дальнейшем мы наблюдали тотальное избиение "шпор" со стороны действующего обладателя трофея Лиги чемпионов, три мяча в сетке ворот Уго Льориса, абсолютную беспомощность Харри Кейна (англичанин нанес всего четыре удара по воротам соперников начиная со старта сезона АПЛ!) и безыдейность тренерского штаба Тоттенхэма, о чем свидетельствует замена Ромеро на Давинсона Санчеса в отчаянных попытках как можно меньше пропустить (план не сработал). В следующем туре "шпор" ожидает принципиальное дерби Северного Лондона против Арсенала, провал подобного масштаба в котором может дорого стоить для Нуну Эшпириту Санту и его тренерского штаба. Челси, свою очередь, не позволил Ливерпулю уйти в единоличный отрыв даже по показателю забитых и пропущенных мячей, завершив уже пятый матч с зеркальным результатом, как и Ливерпуль. Тоттенхэм – Челси – 0:3

Голы: Силва, 49, Канте, 57, Рюдигер, 90+2. Тоттенхэм: Льорис – Эмерсон, Ромеро (Санчес, 83), Дайер, Регилон – Хейбьерг, Ндомбеле (Скипп, 62), Алли – Ло Чельсо (Хиль, 62), Кейн, Сон. Челси: Аррисабалага – Силва, Кристенсен, Рюдигер – Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо – Маунт (Канте, 46), Хаверц (Вернер, 70) – Лукаку. Предупреждение: ... – Вернер.

Одной строкой

Ньюкасл и Лидс разошлись миром. Команды обменялись забитыми мячами в стартовом матче пятого тура, авторами которых стали Сен-Максимен и Рафинья соответственно.

Брентфорд с куражом осваивается в АПЛ. Коллектив Томаса Франка решил все вопросы с Вулверхэмптоном еще в первом тайме благодаря голам Тоуни и Мбемо. "Волки" не воспользовались даже удалением у соперника на 64-й минуте противостояния.

Уотфорд вышел победителем из битвы аутсайдеров с Норвичем. Дубль Исмаилы Сарра и гол Дэнниса Боннавентура, известного по выступлениям за луганскую Зарю, принесли в актив "шершней" важную победу над прямым конкурентом в борьбе за выживание.

Манчестер Сити оступился в матче с Саутгемптоном. За весь поединок подопечные Хосепа Гвардиолы лишь единожды пробили в створ ворот соперника (на 90-й минуте), поэтому нулевая ничья стала закономерным итоговым результатом.

Астон Вилла порадовала впечатляющей реализацией против Эвертона. Отсутствие у "ирисок" Ришарлисона, Калверта-Льюина, Пикфорда и Коулмана дали о себе знать не только в завершающей фазе, но и в обороне. В результате финальный свисток зафиксировал разгромную победу бирмингемцев — 3:0.

Брайтон пожертвовал владением мячом с Лестером ради победы. Обычно коллектив Грэма Поттера старается контролировать игру, но план на вторую половину встречи кардинально отличался от философии главного тренера "чаек". Лестер доминировал, но гола Варди оказалось недостаточно даже для ничьей.

Символическая сборная 5-го тура по версии Football.ua

Схема: 3-4-3

ВРТ: Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед)

ЗАЩ: Ян Беднарек (Саутгемптон), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Тиаго Силва (Челси)

ПЗЩ: Мэттью Кэш (Астон Вилла), Дуглас Луис (Астон Вилла), Мартин Эдегор (Арсенал), Маркос Алонсо (Челси)

НАП: Исмаила Сарр (Уотфорд), Айвен Тоуни (Брентфорд), Джесси Лингард (Манчестер Юнайтед)

Расписание матчей следующего тура АПЛ

Турнирная таблица

Лидеры по голам, ассистам и "сухим" матчам

Юмор в соцсетях

Фанат Тоттенхэма: "Кейн круче Хименеса".

Вулверхэмптон: "По крайней мере, Хименес хочет за нас играть".

Бавария: "Леон Горецка напоминает, что поднятие трофеев помогает подкачаться".

Харри Кейн: "..."

"Джейдон Санчо в Дортмунде VS Джейдон Санчо в Манчестер Юнайтед".

Mark Noble’s highlights vs Man Utd: pic.twitter.com/2Dzoyko9kK — Footy Humour (@FootyHumour) September 19, 2021

"Лучшие моменты Марка Нобла в матче с Манчестер Юнайтед".

"Хосеп Гвардиола призывает фанатов Манчестер Сити приходить на стадион".

Lingard and De Gea in town tonight #WHUMUN pic.twitter.com/YSf8eqjJEu — MB (@Bowx_) September 19, 2021

"Лингард и Де Хеа после матча с Вест Хэмом".

"Если бы в ФИФА не было коррупции".

Romelu Lukaku and Timo Werner as a strike partnership: pic.twitter.com/Qxs2LvJd1f — Footy Humour (@FootyHumour) September 19, 2021

"Атакующая связка Ромелу Лукаку и Тимо Вернера в матче с Тоттенхэмом".

Никита Евтушенко, Football.ua