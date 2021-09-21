Англия

Наставница команды с Британских островов рассказала о половых предрассудках в футболе во времена ее молодости.

В бытности профессиональной футболистки, 51-летняя нидерландка Сарина Вигман, которая на данный момент занимает пост главного тренер женской сборной Англии, сыграла более 100 матчей за национальную команду своей страны, после чего привела ее к титулу чемпионов мира образца 2017-го года уже в качестве наставницы.

Однако, футбольная карьера Вигман была достаточно непростой в те времена, когда присутствие женщин на футбольном поле было еще слишком непривычным как для болельщиков, так и для наставников детских команд.

"Когда я начала играть в футбол в шесть лет, меня не брали ни в одну из команд, потому что я была девочкой. Поэтому, приходилось играть нелегально.

У меня были очень короткие волосы, поэтому я, скорее всего, была сильно похожа на мальчика, поэтому никто особо не обращал внимания. Моим родителям было нормально такое отношение, так как я и мой брат-близнец постоянно проводили время на тренировках и учебе.

Во времена моей молодости путь на поле для девочек был закрыт, но сейчас это уже нормальная практика — просто прекрасный пример эволюции общественного мнения.

Я прошла через тяжелый процесс развития женского футбола, поэтому сейчас мне и приятно смотреть за результатами. Я действительно счастлива, когда вижу, как играют с мячом маленькие дети, вне зависимости от того, какого они пола. Они веселятся, и это есть ключом к успеху футбола, потому что с веселья все и начинается".

Отметим, что уже в ближайшее время женская сборная Англии сыграет в гостях у Люксембурга матч квалификации на чемпионат мира в рамках группы, в которой она стартовала с победы над Северной Македонией (8:0).