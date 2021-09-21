Англия

Футболист, якобы, уже в ближайшее время покинет клуб из Манчестера.

Руководство и тренерский штаб Манчестер Юнайтед больше не рассчитывают на французского полузащитника Антони Мартиаля.

Как сообщает издание Eurosport, боссы "красных дьяволов" разрешили агентам футболиста искать для него новый клуб.

Как сообщает источник, Сам футболист хочет остаться в АПЛ. Сообщается, что за Марсьяля в Манчестере хотят получить порядка 40 миллионов фунтов.

Француз выступает за Манчестер Юнайтед С 2015 года. В составе "красных дьяволов" он провел 263 матча во всех турнирах, забил 78 голов и отдал 50 результативных передач.