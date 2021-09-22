Англия

Нидерландский экс-полузащитник поделился мнением относительно возможной престижной награды для игрока Челси.

Полузащитник лондонского Челси Нголо Канте уже далеко не первый год выступает на высоком уровне, и имеет на своем счету победы на чемпионате мира-2018 в составе сборной Франции, а также награды за победу в Лиге чемпионов УЕФА в составе "синих".

Несмотря на успехи, 30-летний футболист так ни разу и не приблизился к завоеванию престижной награды Золотой мяч, которая вручается лучшему игроку прошедшего года.

Культовый нидерландский экс-полузащитник Рууд Гуллит, имеющий на своем счету подобную награду образца 1987-го года, высказался в отношении возможности получения аналогичного приза для игрока сродной ему позиции в обозримом будущем.

"История Канте немного похожа на ситуацию с Барези. Несмотря на свой высокий уровень игры, он так и не смог выиграть Золотой мяч. Форварды всегда крадут шоу у полузащитников, так как забивают голы.

Было бы хорошо, если бы еще хотя бы раз выиграл тот, кто не находится всегда на передних ролях. Канте играет в прекрасный футбол, и он точно заслуживает признания", — выразил мнение Гуллит.

Отметим, что в новом сезоне Канте уже успел завоевать вместе со своей командой Суперкубок УЕФА, а также забить один гол в трех сыгранных ним матчах английской Премьер-лиги.