Вест Хэм противостоял Манчестер Юнайтед в рамках 1/16 Кубка английской лиги. Исход встречи предрешил точный удар Лансини на 9-й минуте встречиОтметим, что украинец Андрей Ярмоленко провел на поле все 90 минут, тогда как звезда манкунианцев Криштиану Роналду оказался вне заявки.

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1
Гол: Лансини, 9

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Далот, Байи, Линделеф, Теллес (Эланга, 73) — Ван де Беек, Матич, Мата (Гринвуд, 62) — Лингард (Фернандеш, 72), Мартиаль, Санчо

Вест Хэм: Ареоля — Фредерикс (Цоуфал, 17), Доуссон, Диоп, Джонсон — Нобл, Крал — Ярмоленко, Лансини (Форналс, 69), Масуаку (Влашич, 69)- Боуэн

Предупреждение: Нобл