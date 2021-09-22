"Молотобойцы" оказались сильнее "красных дьяволов".
twitter.com/WestHam
22 сентября 2021, 23:55
Вест Хэм противостоял Манчестер Юнайтед в рамках 1/16 Кубка английской лиги. Исход встречи предрешил точный удар Лансини на 9-й минуте встречи. Отметим, что украинец Андрей Ярмоленко провел на поле все 90 минут, тогда как звезда манкунианцев Криштиану Роналду оказался вне заявки.
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1
Гол: Лансини, 9
Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Далот, Байи, Линделеф, Теллес (Эланга, 73) — Ван де Беек, Матич, Мата (Гринвуд, 62) — Лингард (Фернандеш, 72), Мартиаль, Санчо
Вест Хэм: Ареоля — Фредерикс (Цоуфал, 17), Доуссон, Диоп, Джонсон — Нобл, Крал — Ярмоленко, Лансини (Форналс, 69), Масуаку (Влашич, 69)- Боуэн
Предупреждение: Нобл