Стали известны все пары турнира.
Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, Getty Images
23 сентября 2021, 01:36
Определились все участники 1/8 Кубка английской лиги и стали известны пары данной стадии турнира.
Отметим отдельно что Вест Хэм Андрея Ярмоленко встретится с Манчестер Сити, за который играет Александр Зинченко.
Челси — Саутгемптон
Арсенал — Лидс
Сток Сити — Брентфорд
Вест Хэм — Манчестер Сити
Лестер — Брайтон
Бернли — Тоттенхэм
КПР — Сандерленд
Престон — Ливерпуль
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