Англия

Стали известны все пары турнира.

Определились все участники 1/8 Кубка английской лиги и стали известны пары данной стадии турнира.

Отметим отдельно что Вест Хэм Андрея Ярмоленко встретится с Манчестер Сити, за который играет Александр Зинченко.

Челси — Саутгемптон

Арсенал — Лидс

Сток Сити — Брентфорд

Вест Хэм — Манчестер Сити

Лестер — Брайтон

Бернли — Тоттенхэм

КПР — Сандерленд

Престон — Ливерпуль

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