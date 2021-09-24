Англия

Нынче безработный наставник прокомментировал срыв его трансфера в Тоттенхэм.

Во время летнего трансферного окна перед лондонским Тоттенхэмом возникла нетривиальная задача поиска нового главного тренера, а одним из кандидатов на эту вакантную должность назывался экс-наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека, который на тот момент только завершил сотрудничество с римской Ромой.

На определенном этапе переговоров стороны даже сумели достичь соглашения о двухлетнем контракте, однако в последний момент приход на пост спортивного директора "шпор" Фабио Паратичи в корне изменил ситуацию, обернув ее не в пользу португальского специалиста.

Вместо него был назначен его соотечественник, бывший главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту, а сам Фонсека в одном из предыдущих интервью The Telegraph рассказал о причинах срыва переговоров на поздней стадии.

"Соглашение было заключено. Мы планировали предсезонную подготовку, а у Тоттенхэма было желание нанять тренера, исповедующего атакующий футбол. Об этом не было объявлено на публику, но мы планировали и трансферную кампанию клуба.

Но все изменилось, когда пришел новый управляющий директор, и мы не согласились с некоторыми его идеями, поэтому он предпочел другого тренера.

У меня есть некоторые принципы. Я хотел быть тренером великих команд, но мне нужен правильный проект и клуб, в котором люди верят в мои идеи, в мой стиль игры, а с новым управляющим директором этого не произошло.

Мой подход — это то, о чем просили руководитель клуба Дэниел Леви и спортивный директор Стив Хитчен: создать команду, которая сможет играть в привлекательный и атакующий футбол, и я был к этому готов.

Я не могу играть по-другому. У всех моих команд были и будут только атакующие намерения. Против самых именитых команд я не отправляю свои клубы защищаться возле их собственной штрафной", — подытожил Фонсека.

Напомним, что лондонский Тоттенхэм начал сезон с трех побед кряду со счетом 1:0, однако затем дважды проиграл в дерби Лондона Кристал Пэлас и Челси (оба матча — 0:3).