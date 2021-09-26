Англия

Гол Рауля Хименеса принес "волкам" гостевую победу.

В поединке шестого тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон одержал минимальную победу над Саутгемптоном.

Главным героем данного противостояния можно смело назвать нападающего "волков" Рауля Хименеса, который стал автором единственного гола на 61-й минуте.

Отыграться Саутгемптону до конца матча так и не удалось.

Саутгемптон — Вулверхэмптон 0:1

Гол: Хименес, 61

Саутгемптон: Маккарти — Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс (Лонг 74) — Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Праус, Редмонд (Дженепо 64) — Адамс (Броха 64), Армстронг

Вулверхэмптон: Са — Килман, Коуди, Се — Семеду (Хувер 87), Дендонкер, Моутинью, Марсаль — Хван (Невиш 87), Хименес, Поденсе (Траоре 71)