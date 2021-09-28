Англия

Экс-футболист Ливерпуля скончался в возрасте 83 лет.

Бывший нападающий Ливерпуля и сборной Англии Роджер Хант умер на 84-м году жизни.

Известный в прошлом нападающий, становившийся чемпионом мира в составе сборной Англии, скончался в своем доме в Ливерпуле.

Футболист, известный болельщикам "мерсисайдцев" под прозвищем "сэр Роджер", является лучшим бомбардиром Ливерпуля в чемпионатах Англии. На его счету 244 забитых мяча в 404 играх.

"Хант никому не уступает по своей важности в истории Ливерпуля",- так прокомментировал это событие наставник "красных" Юрген Клопп.

Футболисты Ливерпуля выйдут на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с траурными черными повязками на рукавах.

Напомним, матч между Ливерпулем и Порту состоится во вторник, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.