Экс-футболист Ливерпуля скончался в возрасте 83 лет.
Роджер Хант, BBC
28 сентября 2021, 19:31
Бывший нападающий Ливерпуля и сборной Англии Роджер Хант умер на 84-м году жизни.
Известный в прошлом нападающий, становившийся чемпионом мира в составе сборной Англии, скончался в своем доме в Ливерпуле.
Футболист, известный болельщикам "мерсисайдцев" под прозвищем "сэр Роджер", является лучшим бомбардиром Ливерпуля в чемпионатах Англии. На его счету 244 забитых мяча в 404 играх.
"Хант никому не уступает по своей важности в истории Ливерпуля",- так прокомментировал это событие наставник "красных" Юрген Клопп.
Футболисты Ливерпуля выйдут на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с траурными черными повязками на рукавах.
Напомним, матч между Ливерпулем и Порту состоится во вторник, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.