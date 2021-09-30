Англия

Футболист пока не может показывать свой лучший футбол.

Бывший тренер миланского Интера Антонио Конте заявил, что в Челси пока не знают, как правильно использовать на поле новичка Ромелу Лукаку.

"Тренер хорош, если он может усовершенствовать футболистов. Я думаю, что мы отлично поработали с Ромелу за два года в Интере. Он очень специфический нападающий. В штрафной площади он опасен. Однако когда он начинает с полузащиты, он невероятно быстр. Очень сложно найти игрока, который одновременно хорошо играет в штрафной и может убегать из полузащиты.

Эти же характеристики я вижу в Эрлинге Холанде. Я очень долго выслеживал Лукаку и хотел его, когда был в Челси, даже когда он был в Вест Бромвиче. Лукаку — один из самых сложных нападающих, против которого нужно играть, потому что он может нести опасность в любой области поля. Если у вас есть такой центральный нападающий, вам нужно его использовать, и я не думаю, что в Челси сейчас понимают, как его использовать правильно", — сказал Конте.

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