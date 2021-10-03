Стали известны стартовые составы на центральный матч АПЛ.
Джек Грилиш, Getty images
03 октября 2021, 17:47
В 7 туре Английской Премьер-Лиги Ливерпуль на своем поле примет Манчестер Сити.
Стали известны стартовые составы команд на центральный матч тура.
Отметим появление летнего новичка Манчестер Сити Грилиша в стартовом составе. Англичанин сходу становится одним из ключевых футболистов у Пепа Гвардиолы.
Ливерпуль: Алиссон — Милнер, Матип, ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Джонс — Салах, Жота, Мане.
Запасные: Келлехер, Гомес, Цимикас, Конате, Уильямс, Окслейд-Чемберлен, Кейта, Минамино, Фирмино.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш,Ляпорт, Канселу — Родри — Фоден, Бернарду Силва, Де Брюйне — Жезуш, Грилиш.
Запасные: Стеффен, Карсон, Стоунз, Аке, Фернандиньо, Палмер, Торрес, Марез, Стерлинг.
Стартовый свисток на центральный матч игрового дня прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.