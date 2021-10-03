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Ливерпуль и Манчестер Сити сыграли вничью
03 октября 2021, 20:22
Отчет о матче будет доступен в этой новости немного позже.
Ливерпуль – Манчестер Сити – 2:2
Голы: Мане, 59, Салах, 76 – Фоден, 69, де Брюйне, 81.
Ливерпуль: Алиссон – Милнер (Гомес, 78), Матип, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Джонс – Салах, Жота (Фирмино, 68), Мане.
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Силва, Родри, де Брюйне – Жезус, Фоден, Грилиш (Стерлинг, 66).
Предупреждения: Милнер (42), Жота (65), Фабиньо (83) – Диаш (26), Канселу (56), Силва (77).