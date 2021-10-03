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Кристал Пэлас - Лестер, Фото: Кристал Пэлас
03 октября 2021, 21:45
Очередной матч 7-го тура Английском Премьер-Лиги принес поклонникам футбола увлекательную "перестрелку" между Кристал Пэлас и Лестером.
Подопечные Роджерса растеряли преимущество в 2 мяча, позволив "орлам" заработать 1 балл в отчетном матче.
Видео голов и обзор матча:
Кристал Пэлас — Лестер 2:2
Голы: Олисе, 61, Шлупп, 72 — Ихеаначо, 31, Варди, 37.
Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл — Галлахер (Шлупп, 71), Миливоевич, Макартур — Заа, Эдуар (Бентеке, 85), Айю (Олисе, 54).
Запасные: Батленд, Клайн, Келли, Томкинс, Хьюз, Шлупп, Олисе, Куяте, Бентеке.
Лестер: Шмейхель — Сеюнджу, Кастань, Бертранд, Вестергор — Чуадхери (Сумаре, 60), Тилеманс, Барнс, Лукман (Олбрайтон, 80) — Ихеаначо (Мэддисон, 71), Варди
Запасные: Уорд, Амарти, Перрейра, Мэддисон, Олбрайтон, Сумаре, Перес,Дьюсбери-Хол.
Предупреждения: Макартур, Андерсен, Бертранд, Тилеманс, Барнс.