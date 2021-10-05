Англия

Футболист будет играть за другую сборную.

Нападающий Челси Каллум Хадсон-Одои может сменить футбольное гражданство.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил футболисту, что не будет вызывать его на ближайшие игры национальной команды, чтобы не препятствовать таким образом будущим выступлениям футболиста за сборную Ганы.

В ноябре 2022 года британцу исполнится 21 год, после чего Хадсон-Одои сможет сменить свое футбольное гражданство.

Футболист Челси сыграл за сборную Англии 3 матча, не сумев отличиться результативными действиями.