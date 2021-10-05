Англия

В английском клубе довольны прогрессом защитника.

Сезон 2021/22 Вильям Салиба проводит в Марселе на правах аренды.

По сообщениям Фабрицио Романо, боссы лондонского Арсенала довольны прогрессом футболиста, который он показывает в чемпионате Франции.

Салиба перешел в стан "канониров" летом 2019 года из Сент-Этьена за 30 млн евро, так и не заиграв в новом клубе.

В текущем сезоне 20-летний француз провел 9 игр в составе Марселя, не отличившись результативными действиями.