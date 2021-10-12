Англия

Никита Евтушенко — о новом союзе в английском футболе и перспективах "сорок" с приходом огромных денег.

Футбольный мир в последние несколько дней ошарашила новость из английской Премьер-лиги, которая "обзавелась" новым "серьезным игроком" и "финансовым гигантом", который в перспективе намеревается создать серьезную конкуренцию не только на внутренней арене, но и в рамках еврокубков. Речь, конечно, идет о поглощении Ньюкасла новыми инвесторами, консорциум которых включил в себя Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF – Public Investment Fund), PCP Capital Partners и RB Sports & Media.

О желании британского бизнесмена Майка Эшли продать Ньюкасл Юнайтед было известно давно, а болельщики "сорок" искренне хотели, чтобы это все-таки произошло, ведь один из самых богатых людей Великобритании абсолютно не оправдал их надежд. Эшли не собирался серьезно инвестировать в команду, результатом чего стал вылет Ньюкасла в Чемпионшип в 2016 году. После этого бизнесмен всячески пытался избавиться от дорогой "игрушки", но его постоянно ожидали неудачи. Сделка с новыми владельцами — не исключение из правил, ведь об ее условиях стороны договорились еще год назад, но в последний момент все сорвалось.

"Мы отказались от покупки футбольного клуба Ньюкасл Юнайтед. Это большое разочарование для нас, ведь мы могли также инвестировать в отличный город Ньюкасл. Мы верили, что можем вернуть величие клубу. Процесс покупки затянулся, а также глобальная неопределенность сделала потенциальные инвестиции нежизнеспособными", - гласило сообщение PIF в июле 2020 года.

На этот раз продажу Ньюкасла новым инвесторам была заблокирована руководством английской Премьер-лиги по нескольким причинам. Во-первых в АПЛ не были не уверены, что PIF является независимым и автономным от правительства Саудовской Аравии. Во-вторых, в государстве Ближнего Востока действовал четырехлетний запрет на на катарскую телекомпанию beIN Sports — одного из официальных трансляторов матчей АПЛ.

Недовольным решением Премьер-лиги остался не только Майк Эшли, из рук которого на тот момент ускользнули 300 миллионов фунтов (в 2007 году владелец сети спортивных магазинов Sports Direct купил клуб за 134 млн фунтов), но и сами потенциальные покупатели вместе с болельщиками клуба. Так, независимое объединение фанатов The NUFC Supporters Trust даже выступило с официальным заявлением, когда стало известно о препятствовании поглощению Ньюкасла.

"Во время этого неудавшегося процесса поглощения большая часть футбольных СМИ и Премьер-лиги отнеслись к болельщиками Ньюкасл Юнайтед с презрением. Нам стало ясно, что мы являемся наименее важным людьми в решении, которое затрагивает нас больше всего. Мы требуем объяснений", — потребовали фанаты.

Попытки заключить сделку продолжались, о чем заявлял и сам уже бывший владелец "сорок". Продолжались и судебные разбирательства вместе с переговорами "верхушкой" АПЛ, пока всё не удалось уладить на официальном уровне 7 октября 2021 года. Главная проблема в виде блокировки телеканалов beIN Sports на территории Саудовской Аравии была устранена, а новые инвесторы пообещали ликвидировать все пиратские ресурсы, которые нанесли серьезный финансовый ущерб beIN Sports во главе с Насером Аль-Хелаифи, нынешним владельцем ПСЖ и главой Ассоциации европейских клубов. После подтверждения о продаже клуба фанаты Ньюкасла устроили настоящий праздник.

Один из владельцев Ньюкасла — будущий король Саудовской Аравии. Уби

Британская бизнес-леди Аманда Стейвли, которая имеет большие связи на Ближнем Востоке и в 2008 году была задействована в громкой сделке по приобретению Манчестер Сити арабским шейхом Мансуром, и вовсе хотела приобрести Ньюкасл еще в 2018 году. Сейчас же ее компания PCP Capital Partners владеет 10% акций клуба, как и RB Sports & Media двух других британских бизнесменов-братьев — Дэвида и Саймона Рубенов. Именно они участвовали в судебном процессе против руководства АПЛ и обжаловали запрет на поглощение Ньюкасла.

Однако наибольшее внимание в прессе уделяется главному акционеру клуба (80%) — одному из крупнейших суверенных фондов в мире под названием Public Investment Fund, который владеет активами на сумму в 320 миллиардов фунтов. Глава этого фонда — наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, который в 2018 году стал восьмым самым влиятельным человеком в мире по версии Forbes. Несмотря на то, что де-юре королем страны остается его 85-летний Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, из-за состояния здоровья своего отца де-факто правит странной именно Мухаммед. И очевидно, что являясь будущим следующим королем монархической, но при этом очень богатой страны, о настоящих финансовых возможностях Мухаммеда и его семьи можно только догадываться.

Но даже отсутствие точной информации о богатствах наследного принца Саудовской Аравии не помешало его фонду сделать Ньюкасл Юнайтед футбольным клубом с самыми богатыми владельцами, с подавляющим преимуществом опередив Мансура ибн Зайда аль-Нахайяна, члена правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби и владельца Манчестер Сити. И, конечно, пусть делами "сорок" будут управлять другие люди и юридически правительство Саудовской Аравии не имеет никакого отношения к клубу, связь Мухаммеда с Ньюкаслом можно отрицать только на бумаге. Именно он заинтересован в популяризации своей страны в Европе и всех развитых странах, да и политическую конкуренцию с Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром никто не отменял.

Ранее Саудовская Аравия уже выходила на рынок спортивной индустрии, проводя у себя боксерские поединки промоутерской компании Matchroom Boxing, шоу рестлинга известной американской компании World Wrestling Entertainment, футбольные матчи и теннисные турниры с мировыми звездами, планируя запуск Гран-при Формулы 1 в Саудовской Аравии в декабре 2021 года и многое другое. Но от куда у Мухаммеда бин Салмана такая любовь к спорту? Улучшение своей репутации крайне важно для наследного принца Саудовской Аравии, поскольку она у него изрядно так запятнана, и пиратские трансляции — самая малость из них, за которые можно критиковать Мухаммеда...

Мир не забыл про скандальное убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который критиковал авторитарный стиль управления Мухаммеда и политику экс-президента США Дональда Трампа, за что в 2016 году ему запретили заниматься журналистикой в Саудовской Аравии, а в 2018 году — бесчеловечно расчленили на территории посольства Саудовской Аравии в Турции. Сам наследный принц признал свою вино, но убийство назвал "непреднамеренным", а затем казнил нескольких работников спецслужб после проведенного судебного процесса за закрытыми дверьми. Добавляем к этому других критиков правительства, борцов за права женщин, шиитских активистов и правозащитников, которые всячески преследуются в Саудовской Аравии и становятся жертвами сомнительных судебных процессов, а также участие в войне в Йемене и арест богатейших людей страны под предлогом "коррупции" с целью укрепить свою власть, то в итоге получаем многочисленны обвинения по нарушениям прав человека...

Никогда не верьте людям, которые что-то говорят про "спорт вне политики". Спорт — это и есть политика, что в очередной показывает пример наследного принца Саудовской Аравии и Ньюкасла. Спорт — это и бизнес, но таких случаев, наверное, наберется всего 20% по всему миру — прям как доля акций Аманды Стейвли и братьев Рубенов в стане "сорок".

Планы на будущее новых владельцев Ньюкасла

Но, тем не менее, вернемся к спортивной составляющей. Повышение своей запятнанной репутации и улучшение репутации своей страны на международной требует огромных сил и финансовых вливаний, поэтому совсем неудивительно, что в Ньюкасле хотят построить большой и долгосрочный проект. Аманда Стейвли, владеющая 10% акций, уже успела заявить о целях на титул Премьер-лиги и успех на еврокубковой арене.

"Ньюкасл заслуживает быть на вершине АПЛ. Мы хотим туда попасть. Потребуется время, но мы добьемся этой цели. Мы гордимся тем, что стали частью Премьер-лиги. Тут очень серьезная конкуренция, это нам нравится. В АПЛ лучший футбол в мире, а Ньюкасл – лучшая команда в мире. Очевидно, что мы хотим завоевывать трофеи. Первое место в АПЛ, успехи в Европе – вот чего мы хотим, но достижение целей такого уровня требуют времени. Мы хотим, чтобы все в Ньюкасле работали сообща, чтобы построить клуб таким, каким он должен быть", — заявила Аманда в интервью Sky Sports после приобретения Ньюкасла.

Что касается трансферной политику, то тут главная цель на первых порах — не повторять ошибок того же Манчестер Сити, после поглощения которого шейх Мансур сходу начал разбрасываться деньгами на сомнительные трансферы таких игроков, как Жо и Робиньо. Аманда Стейвли, которая, как уже говорилось выше, помогала Abu Dhabi United Group поглотить Манчестер Сити, прекрасно это понимает:

"У нас отличный состав. Сегодня я отлично побеседовала с нашим капитаном Джамалом Лассельсом. Мы очень рады укреплению команды, но мы должны работать в рамках финансового фейр-плей и следить за тем, чтобы это делалось в долгосрочной перспективе. Но вы должны быть уверены, что мы хотим инвестировать на каждом уровне. Мы хотим получить лучшую команду, которую только возможно. Новые звездные игроки? Все говорят об этом, но вам нужна команда, которая выглядит как целостный организм. Это не менее важно".

Новый владелец = новый тренер? Что будет со Стивом Брюсом?

Большие вопросы также касаются будущего Стива Брюса на посту главного тренера Ньюкасла. В тактическом плане английского специалиста очень часто критикуют за несовременность, а в прошлом сезоне клуб боролся за выживание и смог остаться в АПЛ благодаря ряду успешных результатов в концовке чемпионата. В нынешней кампании "сороки" сумели набрать всего три очка в семи стартовых турах, поэтому опасения Брюса ввиду возможного увольнения с приходом новых владельцев не являются беспочвенными.

"Я бы хотел продолжить работу, получить шанс показать свои навыки новым владельцам. Тем не менее нужно оставаться реалистом: они могут захотеть назначить нового тренера с самого начала. Обычно новые владельцы так и поступают. Я уже давно в футболе и знаю о чем говорю. Решение зависит не от меня, но я приму это и приму то, что будет дальше. Мне нужно дождаться разговора с руководством.

Если я в Ньюкасле не дойду до 1000 матчей за карьеру, то можно будет сказать, что такое могло случиться лишь со мной. Но я не думаю, что это будет жестоко. Это просто футбол. Дело не во мне. Я с первого дня говорил, что покупка клуба – лучшее, что могло с ним произойти. Если этот прекрасный клуб сделает шаг вперед, я буду только рад. Я надеюсь, что начинается новая эпоха, и нельзя не быть взволнованным, читая, сколько у саудовцев денег", - заявил Стив Брюс, следующий матч для которого с Тоттенхэмом может стать 1000-м в тренерской карьере.

Планы нового руководства Ньюкасла касательно будущего Стива Брюса пока не раскрываются, но не исключено, что специалист проведет свой юбилейный матч, а затем будет отправлен в отставку. Напомним, что среди свободных агентов есть следующие тренеры: Антонио Конте, Фрэнк Лампард, Эрнесто Вальверде, Зинедин Зидан, Андреа Пирло, Люсьен Фавр, Андрей Шевченко, Дженнаро Гаттузо, Руди Гарсия, Хави Грасия, Кике Сетьен, Паулу Фонсека и другие. Из этого списка, конечно, кандидатура Антонио Конте выглядит наилучшей, особенно если новые владельцы предоставят ему неограниченные финансовые возможности для построения команды. Как бы Аманда выше не говорила, что нужно соблюдать ФФП, мы ведь помним, что с нового года УЕФА планирует его отменить.

"Я действительно поговорила с главным тренером, поздоровалась и представилась. Мы с нетерпением ждем возможности более детально обсудить с ним в течение следующих нескольких дней наш проект. Мы оказываем огромную поддержку Стиву, но при этом хочу сказать, что мы не хотим обсуждать потенциальные крупные трансферы или какие-то изменения на тренерском посту. Единственная задача сейчас — будем оценивать ситуацию и принимать решения в зависимости от того, как будут идти наши дела на пути к достижению поставленных целей", — заявила новый директор и акционер Ньюкасла Аманда Стейвли.

Реакция на покупку Ньюкасла в соцсетях

В качестве бонуса предлагаю вам немного развлекательного контента — его было предостаточно в социальных сетях после официального подтверждения факта продажи Ньюкасла инвесторам из Саудовской Аравии.

Во-первых, как вам новый постер к фильму "Гол"? Кажется, у Сантьяго Муньоза появились новые партнеры по команде.

Теперь Манчестер Сити знает, кто такой "сын маминой подруги".

BBC Sport уже анонсирует предстоящие трансферы.

ESPN считает, что противостоять в финансовом плане такому сопернику, как Ньюкасл, теперь не может никто. Интересно, там что-то слышали про ребят из Трабзонспора?

У мадридского Реала теперь появился конкурент в борьбе за Килиана Мбаппе.

Следующая трансферная кампания Ньюкасла будет выглядеть приблизительно так...

Или так...



Ну и напоследок: вот, кто действительно с детства за Ньюкасл...

Никита Евтушенко, Football.ua