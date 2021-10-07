Англия

Потенциальная сумма сделки оценивается в 300 млн фунтов стерлингов.

Консорциум, включающий Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF – Public Investment Fund), PCP Capital Partners и RB Sports & Media стал новым владельцем Ньюкасла. Об этом сообщает пресс-служба английской Премьер-лиги.

АПЛ сообщила о том, что она получила все гарантии того, что Королевство Саудовской Аравии не будет контролировать клуб. Также отмечается, что все юридические разногласия между сторонами были успешно улажены.

По информации СМИ, сумма сделки оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, владельцем "сорок" ранее был бизнесмен Майк Эшли, который управлял клубом более 14 лет.

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