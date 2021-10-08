Англия

Футболист выздоровел после Covid-19.

Опорный полузащитник Челси и сборной Франции Нголо Канте заразился коронавирусом накануне игры с Ювентусом (0:1).

С тех пор футболист находился на самоизоляции и не мог принимать участие в тренировочном процессе. Тем не менее, уже сегодня официальный сайт "синих" объявил о возвращении французского хавбека в строй после карантина.

Канте тренировался отдельно от общей группы футболистов, работая над восстановлением своих кондиций.

В текущем сезоне футболист провел 6 матчей за Челси во всех турнирах, забив 1 мяч.