Футболист находится на финальной стадии восстановления.
Харри Магуайр, getty images
13 октября 2021, 20:40
Защитник и капитан Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр заявил, что в скором времени вернется на поле после травмы.
"Я уже на финальной стадии восстановления. Дело идет к завершению. Я еще не тренировался с командой, но я становлюсь лучше, я прогрессирую так, как должен.
Конечно, получить эту травму для меня очень неприятно, но я прогрессирую и скоро вернусь на поле", — сообщил футболист в интервью пресс-службе клуба.
Отметим, что следующий матч для англичанина станет 115 в футболке Манчестер Юнайтед.
Травму Магуайр получил в матче против Астон Виллы в шестом туре Премьер-лиги. На его счету 7 матчей за МЮ в текущем сезоне во всех турнирах.
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