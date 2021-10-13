Англия

Футболист находится на финальной стадии восстановления.

Защитник и капитан Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр заявил, что в скором времени вернется на поле после травмы.

"Я уже на финальной стадии восстановления. Дело идет к завершению. Я еще не тренировался с командой, но я становлюсь лучше, я прогрессирую так, как должен.

Конечно, получить эту травму для меня очень неприятно, но я прогрессирую и скоро вернусь на поле", — сообщил футболист в интервью пресс-службе клуба.

Отметим, что следующий матч для англичанина станет 115 в футболке Манчестер Юнайтед.

Травму Магуайр получил в матче против Астон Виллы в шестом туре Премьер-лиги. На его счету 7 матчей за МЮ в текущем сезоне во всех турнирах.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.