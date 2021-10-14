Англия

Испанец пропустит больше месяца из-за травмы.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Ферран Торрес получил травму стопы в матчах Лиги наций.

Медицинское обследование футболиста по возвращению в Манчестер показало перелом стопы. По прогнозам клубных врачей, Торрес пропустит больше месяца, сообщает Sport.es.

Что интересно, футболист получил эту травму в полуфинальном матче Лиги наций против Италии (2:1), что не помешало ему принять участие в финальном поединке турнира против Франции (1:2).

В текущем сезоне Торрес принял участие в 6 матчах за Манчестер Сити в этом сезоне, забив два мяча и отдав одну голевую передачу.