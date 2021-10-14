Англия

Форвард Манчестер Сити высказался о своем будущем.

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг высказался о своем положении в команде Гвардиолы.

Футболист признал, что не против покинуть команду в поисках игровой практики.

"Если бы появилась возможность перейти куда-либо ради игровой практики — я бы ее рассмотрел. Да, я знаком лишь с АПЛ, но было бы интересно однажды поиграть в другом чемпионате. Проверить, как я справлюсь с подобного рода испытанием.

Я не пытаюсь раздуть историю или пожаловаться. Я лишь делаю то, что должен и хочу регулярно забивать голы",- приводит слова Стерлинга The Independent.

Tranfermarkt оценивает футболиста в 90 млн евро.

Стерлинг принял участие в 10 матчах за Манчестер Сити в текущем сезоне, забив 1 мяч.