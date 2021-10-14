Форвард Манчестер Сити высказался о своем будущем.
Рахим Стерлинг, Getty images
14 октября 2021, 23:39
Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг высказался о своем положении в команде Гвардиолы.
Футболист признал, что не против покинуть команду в поисках игровой практики.
"Если бы появилась возможность перейти куда-либо ради игровой практики — я бы ее рассмотрел. Да, я знаком лишь с АПЛ, но было бы интересно однажды поиграть в другом чемпионате. Проверить, как я справлюсь с подобного рода испытанием.
Я не пытаюсь раздуть историю или пожаловаться. Я лишь делаю то, что должен и хочу регулярно забивать голы",- приводит слова Стерлинга The Independent.
Tranfermarkt оценивает футболиста в 90 млн евро.
Стерлинг принял участие в 10 матчах за Манчестер Сити в текущем сезоне, забив 1 мяч.