Англия

Инцидент на трибунах прервал матч английского первенства.

Поединок 8-го тура АПЛ между Ньюкаслом и Тоттенхэм был приостановлен при счете 1:2 из-за того, что один из болельщиков на трибунах потерял сознание.

В компенсированное к первому тайму время арбитр Андре Маринер попросил команды покинуть поле после того, как защитник Тоттенхэма Серхио Регилон указал ему на трибуны, где наблюдалось волнение. Эрик Дайер в этот же момент побежал к медицинскому персоналу и попросил их направиться к трибунам.

Медицинские работники провели пострадавшему болельщику срочный массаж сердца. Как сообщает пресс-служба Ньюкасла, медики стабилизировли его состояние и направили в больницу для дальнейшей помощи.

После этого команды вернулись на поле и доиграли оставшиеся время первого тайма. За эти минуты Сон Хын Мин успел забить третий гол и сделать счет 3:1 в пользу "шпор".