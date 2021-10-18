Англия

Стали известны стартовые составы на заключительный поединок восьмого тура АПЛ.

В заключительном матче восьмого тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние двух лондонских команд в лице Арсенала и Кристал Пэлас, которое пройдет на Эмирейтс Стэдиум.

Тренерские штабы двух клубов объявили стартовое составы на предстоящий поединок, в которых не обошлось без определенных сюрпризов.

Наставник Арсенала Микель Артета решил сделать большую ставку на атакующий потенциал и сыграть по схеме 4-3-3, задействовав одновременно со старта Николя Пепе и Букайо Сака (расположатся на флангах), а также Мартина Эдегора и Эмиля Смита-Роу, которые будут отвечать за креатив в центре поля.

Есть сюрпризы и в стане Кристал Пэлас. Так, вне заявки остался лидер "орлов" Уилфрид Заа, хотя накануне ни о каких полученных травмах у ивуарийского вингера не сообщалось.

Напомним, матч Арсенал — Кристал Пэлас состоится сегодня, 18 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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