Англия

Подопечные Микеля Артеты сумели набрать одно очко благодаря голу на пятой компенсированной минуте ко второму тайму.

Завершился последний матч восьмого тура английской Премьер-лиги, в котором Арсенал принимал на своем поле Кристал Пэлас.

Подопечные Микеля Артеты с первых минут контролировали игру, что вылилось в ранний гол Пьера-Эмерика Обамеянга, однако под занавес первой половины встречи коллектив Патрика Виейра начал все чаще угрожать воротам Арсенала.

Впрочем, на 42-й минуте Кристал Пэлас должен был оставаться в меньшинстве, когда Макартур срубил Букайо Сака, однако ни Майк Дин, ни VAR не углядели здесь явную красную карточку. Английский вингер на второй тайм не вышел из-за травмы, однако и Арсенала на поле в целом не наблюдалось.

"Орлам" удалось дважды убежать в результативные контратаки, в ходе которых забили Одссон Эдуар и Кристиан Бентеке. Казалось, что Патрик Виейра со своей командой одержит волевую победу над Арсеналом, капитаном которого он был во время своей футбольной карьеры, однако судьба сжалилась над "канонирами" (особенно после перекладины Кирана Тирни) и позволила затолкать мяч в ворота Гуаиты буквально перед финальным свистком.

Спасителем для Арсенала стал Александр Ляказетт, для которого этот матч стал первым в текущем сезоне. Итоговый счет — 2:2.

Арсенал – Кристал Пэлас 2:2

Голы: Обамеянг 6, Ляказетт 90+5 – Бентеке 50, Эдуар 73

Арсенал: Рамсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни – Парти (Мартинелли 81), Эдегор (Ляказетт 67) – Пепе, Смит-Роу, Сака (Локонга 46) – Обамеянг

Кристал Пэлас: Гуаита – Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд – Макартур, Миливоевич (Куяте 67) – Эдуар (Томкинс 82), Галлахер, Айю (Олисе 71) – Бентеке

Предупреждения: Сака – Макартур