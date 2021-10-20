Англия

Специалист прокомментировал расставание с "сороками".

Стив Брюс поделился своими эмоциями после увольнения с поста главного тренера Ньюкасла.

"Хочу поблагодарить всех за возможность руководить таким уникальным клубом, как Ньюкасл. Хочу поблагодарить свою тренерскую команду, игроков и персонал за их тяжелый труд. У нас были удачи и провалы, но они полностью выкладывались в тяжелые моменты и должны гордиться своими стараниями.

Клуб обладает невероятной поддержкой, надеюсь, новые владельцы смогут добиться с ним того, чего мы все хотим. Хочу всем пожелать удачи в этом сезоне и в дальнейшем", – приводит слова Брюса официальный сайт клуба.

На данный момент Ньюкасл занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 3 очка после восьми туров.