Английский клуб расстался с менеджером.
Стив Брюс, Getty Images
20 октября 2021, 13:03
Стив Брюс уволен с поста главного тренера Ньюкасла, сообщает официальный сайт английского клуба.
Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Слухи об увольнении 60-летнего специалиста появились сразу после приобретения клуба новыми аравийскими владельцами, и руководство "сорок" решило расстаться с ним после поражения от Тоттенхэма (2:3) в минувшем туре АПЛ.
Брюс возглавил Ньюкасл в июле 2019 года, сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса.
На данный момент "бело-черные" занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 3 очка после 8 туров.
Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека является одним из кандидатов на должность тренера Ньюкасла.