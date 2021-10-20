Англия

Английский клуб расстался с менеджером.

Стив Брюс уволен с поста главного тренера Ньюкасла, сообщает официальный сайт английского клуба.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Слухи об увольнении 60-летнего специалиста появились сразу после приобретения клуба новыми аравийскими владельцами, и руководство "сорок" решило расстаться с ним после поражения от Тоттенхэма (2:3) в минувшем туре АПЛ.

Брюс возглавил Ньюкасл в июле 2019 года, сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса.

На данный момент "бело-черные" занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 3 очка после 8 туров.

Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека является одним из кандидатов на должность тренера Ньюкасла.