Англия

Новое руководство клуба не оценило такой жест со стороны поклонников клуба.

Руководство Ньюкасла выступило с заявлением, в котором "любезно попросило" поклонников клуба не носить одежду, которая подражает традиционной одежде Саудовской Аравии.

"Ньюкасл любезно просит своих болельщиков воздержаться от ношения традиционной арабской одежды или головных уборов в ближневосточном стиле на матчах, если они не носят такую одежду в повседневной жизни.

Никто из группы новых владельцев никоим образом не был оскорблен одеждой фанатов, которые решили отпраздновать таким образом. Этот жест был признан позитивным и доброжелательным.

Однако остается вероятность того, что такая одежда неприемлема с культурной точки зрения и может оскорбить остальных. Всем болельщикам клуба, как всегда, предлагается носить то, что является нормой в их собственной культуре или религии", — говорится в заявлении Ньюкасла.

Ранее руководство Ньюкасла объявило об отставке Стива Брюса с поста главного тренера.