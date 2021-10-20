Англия

Форвард Эвертона травмировался на одной из тренировок команды.

Нападающий Эвертона и сборной Англии Доминик Калверт-Льюин получил травму на одной из тренировой своей команды.

Как сообщает пресс-служба "ирисок", Калверт-Льюин травмировал четырехглавую мышцу бедра, в следствии чего пропустит несколько недель. Точные сроки восстановления футболиста будут известны после углубленного медицинского обследования.

В текущем сезоне форвард сыграл 3 матча за Эвертон в рамках АПЛ, в которых сумел трижды отличиться забитыми мячами.