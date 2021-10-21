Англия

Футболист может пропустить ближайшую игру.

Вингер лондонского Арсенала Букайо Сака получил травму в маиче против Кристал Пэлас и вылетел на неопределенный срок.

"Букайо Сака еще не тренировался в общей группе футболистов. Нужно понять, каково его состояние и делать выводы.

Я не делаю прогнозы. Врачи и он сам должны понять, как он восстанавливается и как он будет себя чувствовать на сегодняшней и завтрашней тренировке.

Он очень важен для Арсенала, он уже не раз демонстрировал свою важность для команды", — сказал главный тренер "канониров" Микель Артета.

Арсенал свой следующий матч в АПЛ проведет 22 октября. Клуб в 22:00 сыграет против Астон Виллы.

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