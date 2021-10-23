Манчестер Сити в рамках поединка девятого тура АПЛ отправился в гости к Брайтону.

Хосеп Гвардиола оставил украинца Александра Зинченко на скамье запасных, доверив место в основе Жоау Канселу.

Брайтон: Санчес — Велтман, Данк, Берн, Кукурелья — Гросс, Модер, Лаллана, Марч — Троссард, Мопе

Запасные: Биссума, Даффи, Конноли, Лэмпти, Макаллистер, Мвепу, Ричардс, Стил, Уэбстер

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу — Силва, Родри, Гюндоган — Жезус, Грилиш, Фоден

Запасные: Аке, Де Брюйне, Зинченко, Марез, Палмер, Стоунз, Фернандиньо, Штеффен, Эдози

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Брайтон — Манчестер Сити.