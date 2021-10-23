Манчестер Сити в 9-м туре английской Премьер-лиги предстоял тяжелейший выезд в гости к Брайтону Грэма Поттера. Однако еще в первом тайме матч, по сути, был закрыт. Отметим, что Александр Зинченко провел всю игру в запасе. А теперь давайте в хронологической последовательности вспомним все самое опасное, что происходило на футбольном поле.

С первых минут Брайтон очень неплохо высоко прессинговал гостей, Сити испытывал проблем с выходом из обороны. Тем не менее, на 13-й минуте команда Гвардиолы вышла вперед. Фоден получил мяч в штрафной площади и попытался пробить, его удар заблокировали, мяч завис в воздухе. Габриэль Жезус вступил в борьбу с голкипером Брайтона и заставил того ошибиться. В итоге, мяч попал к Гюндогану, который пробивал уже по пустым воротам.

Сити было тяжело в позиционных атаках, однако когда гостям удавалось организовывать контрвыпады или же отбирать мяч на чужой половине поля благодаря прессингу, тут же получалось создать опасный момент. Именно такой эпизод случился в моменте со вторым голом — игроки Сити отбили выпад Брайтона и выскочили в молниеносную контратаку. Бернардо Силва выдал шикарный пас на Джека Грилиша, тот вышел один на один с голкипером и покатил на Фила Фодена, который пробивал уже по пустым воротам — 2:0.

Через несколько минут игроки Сити отобрали мяч на подступах к чужой штрафной. Жезус выкатил под удар Грилишу, тот пробивал с острого угла и попал в защитника. Мяч отскочил к бразильцу и тот в одно касание отправил мяч в сетку. Правда, по дороге мяч зацепил ногу Фодена и забитый гол таки записали на него. 3:0 еще до перерыва.

Во втором тайме гости отдали инициативу Брайтону. Те стали чаще атаковать и постоянно контролировали мяч. Кроме нескольких неплохих ударов, с которыми легко справлялся Эдерсон, был еще пенальти в ворота Сити. Кстати, сам голкипер и сбил в штрафной площади Мвепу — к "точке" подошел Макаллистер и уверенно пробил в угол. После пропущенного гола игроки Манчестер Сити активизировались, забрали мяч под контроль и отодвинули игру от своих ворот.

Уже перед самим финальным свистком, гости организовали четвертый мяч. Игроки Сити удачно включили прессинг у чужой штрафной и в несколько передач вывели Рияда Мареза на ударную позицию. Алжирец оказался сам перед голкипером и легко отправил мяч в сетку. В итоге, 4:1 очень уверенная победа Манчестер Сити на выезде. Команда Гвардиолы набрала 20 очков и отстает от Челси на два балла. У Брайтона 15 пунктов и, пока что, четвертая позиция в турнирной таблице.