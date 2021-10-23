Англия

Футболист начал процедуру получения паспорта.

Защитник английской Астон Виллы Мэттью Кэш проявил желание играть за сборную Польши.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, футболист посетил встречу в польском посольстве под названием "Мы играем за Польшу".

Процедура получения польского паспорта уже началась. Дело в том, что мама Мэттью Кэша — полячка. Сам Мэттью родился в Англии.

Как только паспорт будет получен, футболист сможет быть заигран за национальную команду.

Кэш перешел в бирмингемский клуб в 2020 году из Ноттингем Форест за 15,5 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 10 матчей и один забитый мяч во всех турнирах.

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