Англия

Проекту осталось получить разрешение на реализацию от городского совета.

Английский Лестер получил достаточно высокий уровень дохода от продажи билетов на свой домашний стадион Кинг Пауэр Стэдиум в прошлом сезоне, поэтому у руководства "лис" тут же появилась идея увеличить прибыль еще сильнее.

Для этого клубу в ближайшее время предстоит реализовать проект реконструкции собственной арены, которая была возведена в 2002 году, и рассчитана на 32,5 тыс. посадочных мест.

Согласно новому проекту, который уже был передан на согласование городского совета Лестера, клуб вложится не только в придание спортивному объекту инфраструктуры более современного вида, но и полностью реконструирует одну из трибун, а также разместит на территории арены несколько административных зданий различного предназначения.

Ориентировочный прирост вместительности арены составит 8000 мест.

На территории стадиона будут возведены новый отель и бизнес-центр, а также флагманский фан-шоп клуба и жилой комплекс.

Общественные консультации с жителями близлежащих районов, как сообщают в Лестере, прошли успешно, поэтому теперь руководство будет ожидать новостей от городского управления строительства.

Ожидается, что разрешение на старт строительства будет выдано не ранее, чем в следующем году.