Наставник Арсенала рассказал о положении дел команды накануне игры с Лестером.
микель артета, getty images
29 октября 2021, 13:00
Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о положении дел в команде.
В первую очередь, испанский специалист рассказал о травмированных игроках и Виляьме Салиба, который находится в аренде в Марселе.
"Уайт еще не тренировался, он пройдет медицинское обследование лишь завтра. Что касается Тирни, то он приступил к тренировкам в общей группе и выглядит неплохо, но не готов на все 100%. Возможно, он выйдет на замену в матче с Лестером.
Думаю, у нас найдется место в команде для Салиба. Эду был во Франции на матче Марсель — ПСЖ, мы внимательно следим за его успехами. Мы отзовем его из аренды зимой, если будем испытывать кадровый дефицит, но сейчас говорить об этом не имеет смысла.
Также Артета поделился мыслями о будущей встрече с Лестером в АПЛ.
Будет очень сложно. Лестер играет очень разнообразно, Тем не менее, мне нравится как игроки отреагировали на критику. Мы все увидели в матче с Астон Виллой. Никто не жаловался, лучший способ ответить — ответить на поле", — приводит слова 39-летнего специалиста Football.london.
Матч Лестер — Арсенал состоится в субботу, 30 октября в 14:30 по киевскому времени.