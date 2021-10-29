Англия

Наставник Арсенала рассказал о положении дел команды накануне игры с Лестером.

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о положении дел в команде.

В первую очередь, испанский специалист рассказал о травмированных игроках и Виляьме Салиба, который находится в аренде в Марселе.

"Уайт еще не тренировался, он пройдет медицинское обследование лишь завтра. Что касается Тирни, то он приступил к тренировкам в общей группе и выглядит неплохо, но не готов на все 100%. Возможно, он выйдет на замену в матче с Лестером.

Думаю, у нас найдется место в команде для Салиба. Эду был во Франции на матче Марсель — ПСЖ, мы внимательно следим за его успехами. Мы отзовем его из аренды зимой, если будем испытывать кадровый дефицит, но сейчас говорить об этом не имеет смысла.

Также Артета поделился мыслями о будущей встрече с Лестером в АПЛ.

Будет очень сложно. Лестер играет очень разнообразно, Тем не менее, мне нравится как игроки отреагировали на критику. Мы все увидели в матче с Астон Виллой. Никто не жаловался, лучший способ ответить — ответить на поле", — приводит слова 39-летнего специалиста Football.london.

Матч Лестер — Арсенал состоится в субботу, 30 октября в 14:30 по киевскому времени.