Хорватский полузащитник получил повреждение.
Матео Ковачич, getty images
29 октября 2021, 19:21
Матео Ковачич получил повреждение на тренировке Челси, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Хорватский полузащитник повредил заднюю поверхность бедра и пропустит несколько недель — об этом сказал главный тренер "синих" Томас Тухель.
В текущем сезоне Матео Ковачич провел 13 поединков, в которых отметился голом и пятью результативными передачами.
Напомним, что ранее Ковачич вошел в элитный клуб четырехкратных победителей Лиги чемпионов.