Матео Ковачич получил повреждение на тренировке Челси, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Хорватский полузащитник повредил заднюю поверхность бедра и пропустит несколько недель — об этом сказал главный тренер "синих" Томас Тухель.

В текущем сезоне Матео Ковачич провел 13 поединков, в которых отметился голом и пятью результативными передачами.

Напомним, что ранее Ковачич вошел в элитный клуб четырехкратных победителей Лиги чемпионов.