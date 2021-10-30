Англия

Football.ua представляет анонс матча десятого тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче десятого тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Лестером и Арсеналом, которое пройдет на Кинг Пауэр Стэдиум

Лестер — Арсенал

Суббота, 30 октября, 14:30. Кинг Пауэр Стэдиум, Лестер. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Старт нового сезоне АПЛ выдался для Лестера весьма блекло. Одной из главных причин этому стали кадровые проблемы в обороне команды и адаптация ряда новичков, которые пополнили стан "лис" в летнее трансферное окно. Подопечные Брендана Роджерса по-прежнему очень много пропускают, но и, справедливости ради, североирландский специалист все-таки вернулся к связке центрфорвардов Варди-Ихеаначо, которая принесла в актив Лестера ни один положительный результат в прошлой кампании.

Помимо этого, Роджерс активно интегрирует в состав другого нападающего — Патсона Дака, который перебрался на Кинг Пауэр Стэдиум прошлым летом в статусе лучшего бомбардира Австрии, тогда как Юри Тилеманс постепенно перехватывает в свое распоряжение роль главного лидера "лис". И, стоит признать, это дает свои плоды — четыре победы подряд во всех турнирах, включая сумасшедший поединок с МЮ в рамках АПЛ.

Об Арсенале уже было достаточно много сказано, в том числе и по итогам стартового отрезка текущего сезона АПЛ. Для подопечных Микеля Артеты начало кампании-2021/22 также сопровождалось травмами ключевых футболистов, однако, как и Лестеру, клубу из Северного Лондона удалось значительно улучшить свои результаты и сохранять надежды на попадание хотя бы в топ-6.

Интересно, что Арсенал не знает поражений во всех турнирах последние два месяца, когда Манчестер Сити буквально поиздевался над резервной обороной соперника и отправил в его ворота пять безответных мячей. И нет, коллектив Микеля Артеты и после встречи с "горожанами" порой выглядел уж очень бледно, местами даже ужасно, но при этом закономерно заслуживал похвалы за фееричные победы над Тоттенхэмом и Астон Виллой.

По версии букмекеров, неочевидным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Брендана Роджерса. Так, на победу Лестера предлагается коэффициент 2,40, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается показателем 2,95. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,55.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Фофана, Ндиди, Олбрайтон, Джастин — Джака

Под вопросом: Варди, Перейра — Уайт, Эдегор, Мари, Тирни.

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