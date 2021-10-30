Англия

Поединок АПЛ против Лестера стал юбилейным для воспитанника "канониров".

В рамках десятого тура английской Премьер-лиги Лестер сошелся в противостоянии с лондонским Арсеналом на Кинг Пауэр Стэдиум.

Главный тренер "канониров" Микель Артета ожидаемо доверил молодому вингеру Букайо Сака место в стартовом составе своей команды.

Для англичанина, которому 5 сентября исполнилось всего 20 лет, матч против Лестера стал 100-м за первую команду Арсенала во всех турнирах.

Напомним, что дебют Букайо Сака за Арсенал состоялся 29 ноября 2018 года в рамках группового этапа Лиги Европы в гостевом поединке против полтавской Ворсклы.

С того момента английский вингер забил в футболке "канониров" 13 голов и отдал 22 результативные передачи во всех турнирах, однако по итогам матча с Лестером данные показатели могут улучшиться.

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