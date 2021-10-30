Англия

Арсенал разобрался с Лестером

Коллектив Брендана Роджерса во второй раз в сезоне не сумел забить на своем поле.

Лестер — Арсенал, Getty Images

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Лестер — Арсенал 0:2

Голы: Магальяйнс, 5, Смит-Роу, 18



Лестер: Шмайхель — Амарти (Лукман, 46), Эванс, Сеюнджю — Кастань, Тилеманс, Сумаре, Томас — Мэддисон (Дака, 71) — Ихеаначо (Барнс, 46), Варди.



Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Магальяйнс, Тавареш — Сака (Пепе, 84), Партей, Локонга, Смит-Роу (Колашинац, 89) — Ляказетт (Эдегор, 58) — Обамеянг.



Предупреждения: Эванс, Варди.