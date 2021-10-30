Англия
30 октября 2021, 16:28
Арсенал разобрался с Лестером
Коллектив Брендана Роджерса во второй раз в сезоне не сумел забить на своем поле.
Лестер — Арсенал, Getty Images
30 октября 2021, 16:28
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Лестер — Арсенал 0:2
Голы: Магальяйнс, 5, Смит-Роу, 18
Лестер: Шмайхель — Амарти (Лукман, 46), Эванс, Сеюнджю — Кастань, Тилеманс, Сумаре, Томас — Мэддисон (Дака, 71) — Ихеаначо (Барнс, 46), Варди.
Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Магальяйнс, Тавареш — Сака (Пепе, 84), Партей, Локонга, Смит-Роу (Колашинац, 89) — Ляказетт (Эдегор, 58) — Обамеянг.
Предупреждения: Эванс, Варди.