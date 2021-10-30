Англия

Подопечные Томаса Тухеля отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Челси в рамках поединка десятого тура чемпионата Англии отправился в гости к Ньюкаслу и добился победы с разгромным счетом.

Подопечные Томаса Тухеля смогли распечатать ворота соперника лишь в середине второй половины игры усилиями Джеймса, а чуть позже англичанин оформил дубль.

Точный удар Жоржиньо с одиннадцатиметровой отметки снял все вопросы о победителе.

Ньюкасл — Челси 0:3

Голы: Джеймс, 65, 77, Жоржиньо, 79

Ньюкасл: Дарлоу — Манкильо, Кларк, Лассельс, Крафт, Ритчи — Фрэйзер (Уиллок, 66), Хейден (Альмирон, 67), Лонгстафф (Шелви, 81) — Сен-Максимен, Уилсон.

Челси: Менди — Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл — Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 64) — Зийех (Баркли, 64), Хавертц, Хадсон-Одои (Сауль, 88).

Предупреждения: Хейден, Ритчи, Лассельс — Канте, Зийех