Англия

Подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли на своем поле.

Манчестер Сити в рамках поединка десятого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Кристал Пэлас и неожиданно проиграл.

Подопечные Хосепа Гвардиолы пропустили уже в дебюте матча после точного удара Уилфрида Заа. К концу тайма дела "горожан" стали еще хуже — Лапорт оставил команду в меньшинстве.

За оставшееся время Манчестер Сити так и не смог отыграться и набрать хотя бы один балл, при этом пропустив еще раз под занавес встречи.

Манчестер Сити — Кристал Пэлас 0:2

Голы: Заа, 6, Галлахер, 88

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Марез, 78) — де Брюйне (Стоунз, 59), Силва, Родри — Грилиш (Стерлинг, 78), Фоден, Жезус.

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл — Куяте (Олисе, 85), Макартур, Галлахер — Айю (Бентеке, 65), Заа, Эдуар (Шлупп, 73).

Предупреждения: Силва, Эдерсон — Айю, Галлахер, Гуаита

Удаление: Лапорт, 45+2