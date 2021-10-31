Англия

Подопечные Дэвида Мойеса нанесли "львам" четвертое поражение кряду в АПЛ.

Завершился поединок десятого тура английской Премьер-лиги, в котором бирмингемская Астон Вилла принимала лондонский Вест Хэм на Вилла Парк.

Гости традиционно играли вторым номером, однако это не мешало им создавать у ворот соперника больше моментов в первой половине встречи, чем коллектив Дина Смита, что дало свои плоды. На перерыв "молотобойцы" ушли с преимуществом в счете в один мяч (1:2).

Второй тайм начался для Астон Виллы далеко не лучшим образом, поскольку Эзри Конса сфолил вблизи своей штрафной на 50-й минуте, что арбитр с помощью VAR расценил как фол последней надежды и показал защитнику бирмингемцев прямую красную карточку.

Несмотря на то, что игроки Астон Виллы остались в меньшинстве, они продолжили играть первым номером в надеждах отыграться, однако в заключительном отрезке игры Вест Хэм дважды поймал соперника на контратаках и снял все вопросы касательно победителя — 1:4.

Астон Вилла — Вест Хэм 1:4

Голы: Уоткинс, 34 — Джонсон, 7, Райс, 38, Форнальс, 80, Боуэн, 84

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Хаус, Таргетт — Макгин, Накамба, Рэмси (Янг, 15) — Буэндия (Мингс, 52), Уоткинс, Бейли (Эль-Гази, 72).

Вест Хэм: Фабиански — Джонсон, Зума, Огбонна, Кресвелл — Соучек, Райс, Форнальс (Цоуфал, 90+1) — Боуэн (Влашич, 90+1), Антонио, Бенрахма (Лансини, 64).

Предупреждения: Макгин — Форнальс, Боуэн.

Удаление: Конса, 50 (Астон Вилла, фол последней надежды).